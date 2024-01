Carnevale sul Tevere

Prezzo non disponibile

Il prossimo 11 febbraio torna a Roma il carnevale tiberino, l’evento sportivo-ludico-motorio fastoso che vede maschere di adulti e bambini percorrere le sponde del Tevere a piedi ed in bicicletta e navigare sul fiume con canoe, sup e gommoni da discesa.

Il Carnevale Tiberino

L’evento, organizzato dall’Associazione della Discesa Internazionale del Tevere, è tra le azioni verticali programmate all’interno della DMO “Around Rome” per il sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio.

Scopo dell’evento è quello di promuovere lo sport ed il turismo lungo il territorio del bacino del Tevere a Roma, divertendosi e favorendo il benessere psico-fisico attraverso attività outdoor per avvicinare al fiume la comunità dei cittadini.

Appuntamento alle ore 10 Scalo de Pinedo (metro Flaminio) per l’accoglienza delle maschere e partenza per la sfilata guidata in acqua e lungo le sponde alle ore 11.