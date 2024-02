Carnevale al Pincio

"Pinciaroli ....tutti pronti? Bambini, ragazzi e senior ci siamo. E' giunto il momento di festeggiare il Carnevale, il giorno più burlone dell'anno".

A scriverlo su Facebook sono i Pattinatori del Pincio, pronti a vivere la domenica del Carnevale 2024 all'insegna dell'allegria.

"Come esimerci da indossare qualche bella maschera e tornare tutti un pò bambini anche se solo per qualche ora? Preparate i costumi e scaldate le rotelle", proseguono gli organizzatori. L'appuntamento è al Pincio, in piazzale dei Martiri, domenica 11 febbraio alle 14. Prima ci saranno le consuete foto di rito e poi via per un allegro giro domenicale. Sono ammesse trombe, trombette, trombettine, coriandoli , stelle filanti e tutto ciò che possa far divertire.