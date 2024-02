L'Orto si maschera: Carnevale all'Orto Botanico

Il Carnevale all'Orto Botanico di Roma si festeggia domenica 11 febbraio alle 10.

L'orto si maschera e porta tutta la famiglia in un mondo di divertimento tra piante esotiche, amici piumati (ma non solo!) e travestimenti unici.



Dalle ore 10:00 troverete:

- Laboratori creativi per creare, maschere e burattini... il tutto con materiali naturali e di riciclo!

- Laboratori didattico-esperienziali a contatto con gli animali

- Caccia al tesoro alla scoperta delle maschere della tradizione italiana

- Sfilata in maschera per genitori e bambini



Nel biglietto è compreso l'ingresso al Museo Orto Botanico per tutta la giornata e il tesseramento all'associazione.