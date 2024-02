Carnevale No Oil del Circo Prenestino

Torna il corteo musicale in maschera, rigorosamente senza l’uso di mezzi a motore, organizzato dal Circo Prenestino e che attraverserà in una pioggia di coriandoli e musica le vie del quartiere con i consueti carri allegorici a pedali.

PROGRAMMA

Ore 15:00 partenza della Parata dal Giardino Galafati - Scuola Toti (fermata METRO C Pigneto). Il corteo muoverà verso Piazza Nuccitelli Persiani , Piazza dei Condottieri, Via Malatesta per approdare al Parco Delle Energie Ex Snia Via Prenestina.

Dalle 17:00 Gran Finale in Festa al Csoa eXSnia - via Prenestina 173

Teatro ? Musica ? Dance Hall ? Esibizioni ? Spettacolo pirotecnico e falò ? Frappe e cioccolata

Il Circo Prenestino è un soggetto collettivo, espressione di creatività in movimento, liberazione nella festa, comunicazione allegorica, battito contagioso che si anima nelle strade e dà forma ogni anno al carnevale del Pigneto-Prenestino