Carnevale al museo Explora

La festa più colorata e divertente dell’anno è in programma a Explora, il museo dei Bambini di Roma. Un Carnevale pronto per essere vissuto dai più piccoli tra giochi e attività, tradizione e innovazione, in un luogo unico come il museo.

Nelle giornate di giovedì 8 e martedì 13 febbraio, durante i turni pomeridiani delle 15:00 e 17:00, in programma l’attività Carnevale, che spasso!, per bambini dai 3 agli 11 anni, una spassosa attività di animazione con il team del museo in una sfida di osservazione alla scoperta di indizi preziosi che portano a originali creazioni.

Sabato 10 e domenica 11 febbraio porte aperte alle attività dell’ENGIM VENETO con il gruppo di giovani del secondo anno del Corso Promozione accoglienza culturale e turistica di Venezia che, direttamente dalla città del Carnevale, porta a Roma una ventata di festa e creatività.

Cappelli impazziti è l’attività proposta in tutti i turni di visita e aperta a bambine e bambini dai 3 agli 11 anni in cui piccoli pezzi di carta si trasformano in voluminosi cappelli dalle forme straripanti. Per il secondo anno il Museo Explora di Roma apre le porte ai ragazzi di ENGIM VENETO e precisamente al corso di Promozione accoglienza culturale e turistica, con sede a Venezia.

Professionalità, passione e creatività sono le basi del progetto dell’ENGIM ad Explora. Le attività proposte sono un viaggio tra storia, tradizioni, carte e colori che si trasformano in momenti creativi colmi di scoperte. La referente del progetto, la dott.ssa Gonella Raffaella, ci porta al cuore della straordinaria esperienza che ENGIM offre ai propri ragazzi: “Strumenti ed esperienze per guardarsi e guardare il mondo come un dono di cui occuparsi. Con responsabilità ed impegno i ragazzi incontrano il territorio con i suoi protagonisti e da essi estrapolano un tesoro educativo da conoscere e valorizzare a seconda del proprio talento. Questi percorsi di formazione permettono di imparare a dare forma alla propria professione in modo unico: partendo dalla propria crescita, valorizzando in modo creativo il proprio sguardo e sapere. Materiali semplici, colori e sorrisi vi attendono per indossare il carnevale ed occuparci tutti di bellezza”.