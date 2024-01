Torna, come tradizione comanda, il Carnevale Frascatano. L'intera cittadina dei Castelli Romani, dal 28 genaio al 13 febbraio diventerà la città del Carnevale, con eventi da non perdere all'insegna del folklore e della tradizione. Si tratta della terza edizione terza targata ArtePassione.

Il Carnevale Frascatano 2024

Si parte il 28 Gennaio con la tradizionale consegna delle chiavi della città, dalle autorità comunali a “Re Pupone” il re del Carnevale di Frascati. A seguire concerto del gruppo “Self Portrai Blues”, con il loro repertorio rock’n’roll. Primo appuntamento in piazza con la sfilata dei gruppi mascherati è Domenica 4 Febbraio alle ore 15:00.

Novità di questa edizione è il concorso per il miglior gruppo mascherato. Il primo classificato vincerà un premio di 1000 euro. In programma doppio appuntamento con dj famosi. Il primo in piazza S. Pietro giovedì 8 con la festa in piazza per grandi e bambini, il secondo venerdì 9 alle mura del valadier a partire dalle 20.00 con la tradizionale festa in maschera.

Non mancheranno stand gastronomici sulla Passeggiata Belvedere, fino a domenica 18 febbraio. Al centro di Frascati sarà allestita la ruota panoramica, per avere una visuale davvero speciale su Roma e sui Castelli Romani.

Il programma completo del Carnevale di Frascati 2024

Sabato 27 Gennaio ore 16:00 Apertura Villaggio del Carnevale

Domenica 28 Gennaio ore 15:00 – PIAZZA SAN PIETRO

Apertura Festeggiamenti Carnevale di Frascati 2023 con la consegna delle chiavi della Città da parte della Sindaca di Frascati Dott.ssa Francesca Sbardella al Re del Carnevale

Concerto LIVE del gruppo i “Self Portrait Blues”

Domenica 4 Febbraio ore 15:00 – PIAZZA DELLE SCUOLE PIE

Partenza del Corteo Mascherato

Giovedì 8 Febbraio dalle ore 15:00 – PIAZZA SAN PIETRO

Festa di Carnevale in piazza per tutti con i DJ di Frascati

Domenica 11 Febbraio ore 15:00 – PIAZZA DELLE SCUOLE PIE

Partenza del Corteo Mascherato

A seguire PIAZZA SAN PIETRO

Concerto live della “UFO ROCK BAND”

A seguire – PIAZZA MARCONI

Spettacolo Pirotecnico sullo sfondo di Villa Aldobrandini

Martedì 13 Febbraio ore 15:00 – PIAZZA DELLE SCUOLE PIE

Partenza del Corteo Mascherato

Martedì 13 Febbraio ore 17:00 – PIAZZA SAN PIETRO

Premiazione contest miglior maschera.

Martedì 13 Febbraio ore 19:00 – PIAZZA DELLE SCUOLE PIE

Partenza del “Corteo Funebre” del Pulcinella

a seguire – PIAZZA MARCONI Spettacolo Pirotecnico sullo sfondo di Villa Aldobrandini