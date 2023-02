Carnevale dei colori: musica, balli e tanto divertimento a Castelnuovo di Porto

Domenica 19 febbraio presso il Comune di Castelnuovo di Porto, uno dei borghi più belli d'Italia, riprenderà uno degli eventi tanto atteso dalla popolazione locale ossia la sfilata di Carnevale.

Castelnuovo di Porto è sempre stato caratterizzato da un grande spirito di collaborazione ed unione per la preparazione del carnevale. Dopo il periodo appena trascorso, il paese vuole riprendere le proprie tradizioni con la nuova Proloco appena nominata. Quest'anno si riprende a festeggiare ed il motto sarà “Colori e divertimento”. La scelta dei Colori è stata pensata appositamente perché i colori sono quelli che la Proloco vuol fare propri come simbolo di un'unione di tutti, senza alcuna distinzione, creando armonia e collaborazione.

L'evento avrà inizio nel primo pomeriggio con appuntamento per la predisposizione dei vari gruppi presso il piazzale del cimitero. Da lì il corteo sarà aperto e la sfilata in maschera sarà annunciata della banda musicale di Castelnuovo di Porto. Sfileranno oltre a vari gruppi divisi per colore, anche la scuola di danza Beat Street dance .

La sfilata interesserà tutta via Roma che per l'occasione verrà chiusa al traffico. Tutti poi confluiranno in Piazza Vittori Veneto dove ci sarà un bellissimo spettacolo offerto dai ragazzi della scuola di ballo poi si continuerà con musica e tanta allegria.

Tutto ciò sarà arricchito anche dalla presenza di stand enogastronomici con le specialità tipiche del carnevale per addolcire la festa. Alle 17 faremo un piccolo stop… ma si riprenderà alle ore 18 con musica, balli ed un aperitivo per i giovani e quelli che giovani si sentono sempre indipendentemente dall'età. La festa avrà termine alle ore 21,30.