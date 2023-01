Carnevale al castello di Bracciano tra storia e leggenda

Domenica 19 febbraio 2023 alle ore 11, vi aspetta un bellissimo evento per bambini e famiglie. A grande richiesta “Il re del lago e la principessa Artemisia” liberamente ispirato ad un’antica leggenda legata al lago di Bracciano e al suo magico castello.

Questo antico racconto si perde nella notte dei tempi , un modo originale per far scoprire ai bambini le bellezze del territorio laziale da un punto di vista storico e culturale, attraverso l’affascinante mondo delle storie e della narrazione. Un momento di grande emozione in cui tutti entreranno a far parte di questa leggendaria vicenda che si svolgerà in una location molto suggestiva, nel castello di Bracciano.



I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria su info@teatrohelios.it o al numero 3293106062. Il costo è di 18 euro a persona (0-3 anni non compiuti gratuito) e comprende ingresso al castello, visita con guida e incontro di alcuni personaggi, racconto finale nella magica sala delle storie con attori e musiche. Durata complessiva 1 ora e 45 minuti circa.