Quando a Roma era Carnevale, passeggiata in maschera con Avventure Urbane

Domenica 14 febbraio, Avventure Urbane propone una passeggiata in maschera in alcuni dei luoghi del Carnevale romano, da Piazza del Popolo e Piazza di Spagna, con presentazione e sfilata di costumi, storie dei personaggi del carnevale romano, degustazione delle vere castagnole, il gioco dei moccoletti e una riedizione della sfrenata corsa dei cavalli.

Una visita guidata per rivivere lo spirito di questa festa antichissima, che già dai tempi degli antichi romani veniva celebrata con rituali sfrenati.

Il vero Carnevale romano si festeggiava per le strade, nei teatri e nei palazzi, fino ai primi anni di Roma Capitale, in un vortice di luci, colori, spettacoli pirotecnici, musica e canzoni, cortei, sfilate, giostre, scherzi e gran baccano ovunque.

L'evento è in programma in Piazza del Popolo, davanti al Bar Rosati, domenica 14 febbraio 2021 alle 10.45. La passeggiata terminerà presso Piazza di Spagna.

La visita ha il costo di 12 euro per adulti e 10 per ragazzi. Il costo include radioguide sanificate ed auricolari monouso; degustazione delle castagnole.

Gruppi:

Minimo 10 persone, massimo 20 (sia adulti che bambini).

Organizzatore: Avventure Urbane

Guide Ufficiali Abilitate e Architetti: Marta Daponte, Claudia Poli Lener, Paola Trentavizi

la visita è consigliata a tutti gli appassionati delle storie e delle tradizioni di Roma, bambini e famiglie.

Per prenotare scrivere un’email a avventureurbane.roma@gmail.com entro e non oltre le ore 13 del 13 febbraio. Indicare i nomi di tutti i partecipanti ed il loro numero telefonico. Stessa data e orario è il termine ultimo per eventuali disdette.

Come pagare: preferibilmente online; indicazioni specifiche sulla modalità di pagamento saranno fornite nella e-mail di conferma della prenotazione.

Cosa serve portare: scarpe comode e maschera.

Note importanti: le disdette sono possibili entro le ore 13 del giorno precedente alla visita. In caso di disdetta dopo questo orario la quota di partecipazione non sarà rimborsabile.

Gli eventi di Avventure Urbane si tengono con qualsiasi condizione meteo. In caso di condizioni avverse estreme Avventure Urbane provvederà ad annullare, avvisando per tempo i partecipanti alla email fornita e rimborsando i pagamenti effettuati.