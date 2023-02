Carnevale Arcade: Joanna - Disney Rock Band live at Arcade and Food

Venerdì 17 Febbraio Pre-Carnevalesco: LA FESTA DEI FOLLI arriva all’Arcade and Food con il ritorno dei Joanna - Disney Rock Band.

Contest Miglior Cosplay Disney: principesse, villains, eroi ed eroine, maghi merlini e chi più ne più ne metta.. fatevi avanti!



JOANNA - DISNEY ROCK BAND

Il Rock fatto come Disney comanda. Since 2012.

Band nata a Roma nel 2012 incentrata sulla Disney riarrangiata in chiave Rock, Punk & Pop punk: tutte le music vibes dei 90-00s (blink-182, Green Day, Sum 41 ecc) con le canzoni della nostra infanzia, uno strano e vincente mashup tra il mood musicale di American Pie e i film Disney.

I Joanna non vedono l’ora di suonarvele.



Info e Prenotazioni:

3473478849 / 334 323 2023

Arcade and Food - Via Nomentana 1111 , Roma

Inizio ore 21:30.

Ingresso Gratuito.