Carnevale al Pincio

"Pinciaroli ....tutti pronti?". I Pattinatori del Pincio e ROME Wednesday Night Skate organizzano una pattinata di Carnevale domenica 27 febbraio. Bambini, ragazzi e senior sono tutti invitati a preparare i costumi e scaldare le rotelle per un bel giro nel parco.

Appuntamento domenica 27 febbraio in piazzale Flaminio alle 14 con consuete foto di rito e poi via per un allegro giro domenicale. Gli organizzatori fanno sapere che sono ammesse trombe, trombette, trombettine, coriandoli e tutto ciò che possa far divertire.

Qui il link all'evento Facebook con tutte le informazioni.