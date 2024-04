Carnaval a Centrale Preneste Teatro

Arriva da Avezzano il prossimo spettacolo della rassegna per tutta la famiglia Infanzie in gioco a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58): domenica 7 aprile alle 16.30 il Teatro dei Colori porta sul palco lo spettacolo Carnaval. La drammaturgia e la regia sono di Valentina Ciaccia, da un progetto di Gabriele Ciaccia e con gli animatori Andrea Tufo, Valentina Franciosi, Raffaella Alfidi ed Elsa Gaella Pochini.

Carnaval è lo spettacolo della pura gioia, il gioco dei colori e delle forme, libero ed infinito. Le forme geometriche si vestono della meraviglia della natura, con animali sgangherati e panciuti, fiori e piante caleidoscopiche e fantastiche, buffi esserini che appaiono come spiritelli ad abitare le note della irriverente, poetica, partitura di Camille de Saint-Saëns: Il Carnevale degli Animali. Sarà un magico Arlecchino a condurci nella storia, assieme ad altre maschere coloratissime, rimbalzanti, giocherellone, tante maschere come nella Commedia dell’Arte, come in un Carnevale del ‘900, perché Carnaval è anche un omaggio all’utopia e alla libertà del Bauhaus e al grande Oskar Schlemmer! Mimo, danza e animazione di figure luminose e brillanti, nello stile inconfondibile del Teatro dei Colori.

Adatto dai 3 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 7 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.