Carmen Consoli e Mariza a Roma Summer Fest 2023

Carmen Consoli e Mariza si esibiranno, nella cornica della Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica, il prossimo 7 giugno. Il loro concerto fa parte del cartellone del Roma Summer Fest 2023.

La cantautrice torna all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per l'anteprima di WOMAD Roma. Carmen Consoli è stata la prima artista italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, l’unica italiana a partecipare in Etiopia alle celebrazioni dell’anniversario della scomparsa di Bob Marley, si è esibita come headliner a Central Park, ha segnato tre sold out di fila a New York, ha fondato una sua etichetta – la Narciso – si è ispirata a Verga e alla mitologia, ha portato nelle sue canzoni anche l’arabo e il francese, è stata la prima donna nella lunga storia del Club Tenco a vincere la Targa Tenco come Miglior album dell’anno con "Elettra" e la prima donna investita del ruolo di Maestro Concertatore per il Concertone della Notte della Taranta, è stata nominata Goodwill Ambassador dell'Unicef e Ambasciatrice del Telefono Rosa ed è l'unica artista ad aver vinto due volte il Premio Amnesty Internazional Italia con "Mio zio" e "L'uomo nero": la sua carriera è costellata di primati. Ma soprattutto Carmen Consoli è una "magnifica combinazione tra una rocker e un intellettuale… una voce piena di dolore, compassione e forza" (Jon Parelles, New York Times). Il 24 settembre 2021 è uscito in un trionfo di critica e pubblico il suo nono album in studio, "Volevo fare la rockstar", dieci tracce, tra sogno e realtà, portate live in un tour completamente sold out.

Dopo quattordici anni, Mariza torna all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per l'anteprima di WOMAD Roma. Dal Mozambico, dove è nata, al quartiere Mouraria di Lisbona, dove è cresciuta, fino al mondo intero, che l’ha accolta tra le sue più voci emozionanti: in vent’anni di carriera la passione per il fado e una forte personalità musicale hanno portato la cantante portoghese alla ribalta internazionale. A migliaia si raccolgono gli appassionati per le sue esibizioni, come nel leggendario concerto di fronte alla Torre di Belém di Lisbona, al Barbican Center di Londra o alla Carnegie Hall di New York, passando per i Latin Grammy e la partecipazione al David Letterman Show. È sua la voce contemporanea che incarna le circostanze della fortuna incostante, le ironie del destino, i dolori lancinanti dell’amore, le crisi dell’assenza e dell’allontanamento, i profondi singhiozzi della disperazione, i capricci del cuore e la tristezza dolente della saudade di un popolo, di un’appartenenza, di un’arte come il fado. Con una carriera che fa eco al successo della musa sua connazionale Amália Rodrigues, in vent’anni Mariza ha collezionato dischi di platino e ha portato la canzone tradizionale portoghese nelle più importanti sale del mondo, dalla Sydney Opera House al Palau de la Música di Barcellona.

I biglietti già acquistati per il concerto di Mariza previsto il 3 settembre 2022 in Sala Santa Cecilia e il 7 giugno 2023 in Cavea, restano validi per il nuovo concerto.

Roma Summer Fest 2023

Ritornano i tour e i concerti delle star internazionali per la nuova edizione del Roma Summer Fest, la rassegna estiva di concerti organizzata dalla Fondazione Musica per Roma nello spazio all’aperto della Cavea. Uno degli eventi in musica più importanti dell’estate romana, ogni anno alterna sul palco tantissimi artisti del panorama musicale nazionale e internazionale che tornano nella capitale per una serie di imperdibili concerti.

Tra gli artisti che si esibiranno dal 6 giugno all'8 agosto 2023 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: Bob Dylan, Paolo Conte, Pet Shop Boys, Ludovico Einaudi, Beth Hart, Porcupine Tree, The Lumineers, Interpol, James Bay, Aurora, Sigur Rós, Sting, OneRepublic, Jacob Collier, Daniele Silvestri e moltissimi altri.