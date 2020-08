Carlo Verdone con "Lo scapolo" ricorda Alberto Sordi a San Cosimato

Nell'anno del centenario dalla nascita, Carlo Verdone ricorda Alberto Sordi a Piazza San Cosimato, nel contesto del Cinema in piazza.

A due passi dal luogo di nascita del grande Albertone, venerdì 28 agosto verrà proiettato "Lo scapolo" di Antonio Pietrangeli (1955, 90 min), alla cui sceneggiatura hanno lavorato anche Maccari e Scola, con Albertone alle prese con il ruolo di un impenitente scapolone. E a presentare la pellicola, omaggiando il grande Alberto Sordi, sarà proprio Verdone.

Per accedere all'arena sarà necessario prenotarsi attraverso l'apposita piattaforma. L'ingresso sarà sempre gratuito, ma per l'edizione 2020 i ragazzi del Piccolo America hanno adottato attente misure anti-Covid per regalare a romani e turisti serata piacevoli, spensierate e in sicurezza.

