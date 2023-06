Tutto il mondo è un teatro, la mostra di Carlo Roselli

Venerdì 16 giugno alle ore 17:30, la galleria Edarcom Europa, in via Macedonia 12 a Roma, inaugura la mostra Tutto il mondo è un teatro di Carlo Roselli, a cura di Francesco Ciaffi e Alice Crisponi. Nel cinquantesimo anniversario della prima mostra personale, tenutasi nel 1973 presso la galleria N.F.1 di Roma, l’artista presenta circa trenta opere (dipinti, serigrafie e acqueforti) realizzate nell’arco degli ultimi venti anni.



Alice Crisponi, nel catalogo edito per la mostra, osserva che “Bische, locali e ritrovi notturni si affollano in un’atmosfera ricca e conviviale. Gli interni mondani di Carlo Roselli denunciano una fittizia ambientazione fin de siècle, mentre i temi del gioco e dello svago prendono il sopravvento sulla frenesia della vita moderna. A gremire e vivere questi spazi, numerosi figuranti resi tutti indistintamente protagonisti; tradiscono una teatrale messinscena che disvela un’architettata volontà compositiva dell’artista. Uomini e donne, in impeccabili coreografie a favore di pubblico, si limitano ad abitare le opere di Carlo Roselli, connotandole con la loro mera presenza, senza accennare a uno sviluppo del momento presente”.



Francesco Ciaffi, autore dell’altro testo in catalogo, afferma che “Carlo Roselli è legato a un passato che era già passato quando lui era giovane e qui ovviamente c’è, nel suo lavoro, una personale analisi del concetto di tempo, inteso come un luogo della mente in cui dinamiche e comportamenti di ogni epoca tendono a ripetersi come spartiti, nuovi ogni volta perché reinterpretati da musicisti diversi”.



La mostra sarà visibile con ingresso libero fino al 1 luglio.