Carlo e Fabio Ingrassia, la mostra da un saggio di Michelangelo Pistoletto

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 17/03/2023 al 07/05/2023 Orario non disponibile

Il Museo di Roma Palazzo Braschi presenta. dal 17 marzo 2023, la mostra di Carlo e Fabio Ingrassia.

L'esposizione dei due gemelli catanesi trae origine dal saggio "L’arte radicale di Carlo e Fabio Ingrassia" di Michelangelo Pistoletto e fa parte del ciclo Paesaggio, all'interno di Quotidiana, programma espositivo sull'arte contemporanea italiana, tra le iniziative di Quadriennale.

Paesaggio è il ciclo espositivo di "Quotidiana" che intende creare approfondimenti critici sulla ricerca degli artisti italiani: ciascuna mostra parte dalla scrittura di un saggio commissionato a curatori italiani e stranieri (in egual numero) e disponibile alla lettura del pubblico, con l’obiettivo di indagare fenomeni artistici del nuovo secolo o ricerche di specifici autori. Viene esposto, per ogni mostra, un numero limitato di opere, da una a tre, in modo da poter dare la massima attenzione agli elementi costitutivi dei singoli lavori.

Qui tutte le informazioni.