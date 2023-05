Carlo Boccadoro e Sentieri Selvaggi in concerto allo Spazio Rossellini

L'organizzazione romana Promu per l'inaugurazione di "Immersive Hub", progetto vincitore del bando VitaminaG nell’ambito del programma GenerAzioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento per la Gioventù, presenta il nuovo concerto del prestigioso ensemble di musica contemporanea Sentieri Selvaggi, diretto dal Maestro Carlo Boccadoro.



Sentieri Selvaggi, che si esibiranno il 20 maggio alle ore 21.00 a Roma presso lo Spazio Rossellini (via della Vasca Navale 58), eseguiranno le musiche di Emanuele de Raymondi, contenute nel nuovo album "Naive Bayes", disponibile in tutti i negozi nella versione vinile in edizione limitata.



Il concerto sarà una sintesi tra “musica suonata” e produzione elettronica, nella quale gli strumenti acustici del sestetto si fonderanno con i suoni digitali. Il titolo del disco, spiega de Raymondi, “riflette allegoricamente sul rapporto uomo-macchina: il nome, Naive Bayes, deriva da un noto algoritmo di ‘machine learning’, quel tipo di Intelligenza Artificiale che sfrutta l’apprendimento automatico. La macchina si confronta con stili e autori diversi: il brano “Zingiber” di Carlo Boccadoro nel primo movimento, poi il post-minimalismo, l’atonalità, frammenti melodici di Bach e Beethoven, gesti ritmici che rimandano a Bartok e Stravinsky, in una dialettica costante fra artificiale e biologico, fra elettronica e strumenti acustici”.



Sentieri Selvaggi nasce nel 1997 da Carlo Boccadoro, Filippo Del Corno e Angelo Miotto con lo scopo di avvicinare la musica contemporanea al grande pubblico. Dal 1998 è regolarmente ospite delle più prestigiose stagioni musicali italiane (Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Teatro alla Scala, Biennale di Venezia), dei maggiori eventi culturali del nostro paese (Festival della Letteratura di Mantova, Notte Bianca di Roma, Festival della Scienza di Genova, Mito Settembre Musica, Triennale di Milano) e di importanti festival internazionali (Bang on a Can Marathon di New York, SKIF Festival di San Pietroburgo, Sacrum Profanum di Cracovia).



Emanuele de Raymondi, incentra la propria ricerca musicale sul rapporto fra suono, spazio e memoria, e opera in diversi settori creativi: classica contemporanea, elettronica ed elettro-acustica, soundscape per installazioni immersive, colonne sonore per il cinema, musica per arti visive e performative. Le sue composizioni sono state eseguite in numerosi festival internazionali come il Tribeca New Music Festival (New York), Istanbul New Music Days, la Biennale di Venezia, Cannes Film Festival, Galerie Gagosian, Centre Pompidou Paris. Con Jacopo Carreras fonda Auditorium, start-up innovativa che sviluppa e produce tecnologie, metodi e contenuti per il suono immersivo e multidimensionale.