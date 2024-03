Carla Accardi, la mostra al Palazzo delle Esposizioni

Al Palazzo Esposizioni Roma dal 6 marzo al 9 giugno arriva l’attesa mostra Carla Accardi a cura di Daniela Lancioni e Paola Bonani, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, ideata, prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo e realizzata in collaborazione con Archivio Accardi Sanfilippo e con il sostegno della Fondazione Silvano Toti.

Nel centenario della nascita, la mostra antologica celebra l’artista, figura cardine della cultura visiva contemporanea italiana e internazionale. In mostra, circa cento opere che abbracciano l’intera biografia della Accardi, nata a Trapani nel 1924 e giunta nel 1946 a Roma dove ha risieduto sino alla sua scomparsa nel 2014.

Aderente alle istanze della contemporaneità, il suo lavoro è stato negli anni determinante per la nascita e lo sviluppo di nuovi modi di intendere l’opera d’arte: dall’astrattismo dell’immediato dopoguerra all’informale, dalla pittura-ambiente a un’arte dematerializzata, fino alla rinnovata “joie de vivre” incarnata nella pittura degli anni Ottanta e nei grandi dittici e trittici degli anni Novanta e Duemila. In mostra, sono testimoniati gli esordi insieme ai compagni di Forma, la svolta radicale della pittura in bianco e nero e le successive sperimentazioni. Il percorso espositivo è stato progettato per mettere in risalto soprattutto alcuni aspetti del lavoro di Carla Accardi: la sua predilezione per i contrasti, insieme alla scelta identitaria di esprimersi attraverso il segno e all’attitudine a reinventarlo o reinterpretarlo incessantemente.

Fino al 24 marzo è ancora visitabile la mostra Macchine del Tempo. Il viaggio nell'Universo inizia da te, ideata e realizzata da INAF in collaborazione con Pleiadi, che racconta a grandi e piccini, ad appassionati e curiosi, l'astrofisica e l'astronomia italiana. A corredo dell’esposizione, incontri culturali ed eventi informali e originali come lo spettacolo in programma il 7 marzo alle 20 dal titolo CoSmic di e con Tony Marzolla, autore, regista e attore.

Un monologo che, con uno stile da stand-up comedy, affronta i "misteri" dell'Universo, dalle prime missioni spaziali alle nuove frontiere dell'astrofisica. E ancora, l’incontro del 12 marzo alle 18.30, Le sfide della diplomazia scientifica nella società della conoscenza, con l'Ambasciatore Umberto Vattani e Marco Tavani (Presidente INAF). Entrambi gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione sulle rispettive pagine web del sito www.palazzoesposizioniroma.it.