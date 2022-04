“La Macchina dei Sogni”, il musical che scardina ogni dipendenza dal gioco d'azzardo

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, il Gruppo Teatrale de’ “I SognAttori” alza nuovamente il sipario del Teatro Albertino e dall’8 al 24 aprile torna in scena - in collaborazione con la Caritas di Roma - con “La macchina dei Sogni”, un musical inedito e attualissimo dedicato alla difficile e delicata tematica del gioco d’azzardo, scritto e diretto da Martina Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla.



“La Macchina dei Sogni” nasce infatti nell’ambito delle molteplici attività che la Caritas porta avanti sul territorio della Capitale per il contrasto alle ludopatie e alla diffusione del gioco d’azzardo.



La vicenda è ambientata in un mondo immaginario e coloratissimo, quasi perfetto e (solo apparentemente) distante dalla nostra realtà. Un giorno nella città di Lullotopia, gli abitanti ricevono un misterioso dono: una “Sparaplinni”, una macchina che promette di realizzare i sogni in cambio di poche monete. Gli abitanti, all’improvviso e senza rendersene conto, si trovano imbrigliati in una rete da cui è difficile uscire.



Attraverso colori, metafore e un linguaggio che mischia realtà e fantasia, lo spettacolo racconta tutti gli attori che, nel mondo reale, si muovono attorno al gioco d’azzardo: lo Stato, gli imprenditori senza scrupoli, gli approfittatori, le associazioni che cercano di ri-svegliare le coscienze e le persone che, purtroppo affidano la propria vita alla fortuna e al gioco, a quell'illusione perfetta che rende schiavi e mette a rischio intere esistenze incapaci di resistere agli impulsi.



"La Macchina dei Sogni” è uno spettacolo adatto a tutti, in cui si riflette e si ride, che parla di vita“ e di dipendenza, ma anche di comunità e di speranza.



A dare il giusto ritmo alla storia, i brani inediti - con musiche del Collettivo MACALEVI, di Mattia Catalano e Leonardo Vita, e testi di Martina Ferrazzano, Arianna Tomaselli e Albo Calabrone - cantati dal vivo e accompagnati dalle coreografie di Marianna Ferrazzano e Viola Centi.

A dare colore, infine, le scenografie di Marianna Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla e i costumi di Janni Altamura, Elisabetta Pinto e Maria Cristina Pacciani.



Il ricavato dello spettacolo sarà interamente devoluto in beneficenza per le attività della parrocchia di San Giuda Taddeo di Roma. Inoltre, sarà possibile sostenere la Caritas di Roma: durante le serate in cui andrà in scena “La Macchina dei Sogni” all'ingresso del Teatro Albertino sarà attiva una raccolta fondi per supportare la Caritas nelle attività di accoglienza per l’emergenza Ucraina.



Date e orari

Teatro Albertino - Via Amedeo Crivellucci 3A - Metro A Colli Albani



8 - 9 aprile ore 20.45

10 aprile ore 16.45 e 20.45





Gallery

24 aprile ore 17.45