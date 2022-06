Career Day turismo e ristorazione: oltre 800 posizioni di lavoro disponibili

Mercoledì 8 giugno 2022 dalle ore 10:00 alle ore 17:00 presso gli spazi di Porta Futuro Testaccio – Spazio Lavoro – Via Galvani 108, Roma, si svolgerà il Career Day Turismo e Ristorazione realizzato congiuntamente dall’EBTL Ente Bilaterale Turismo del Lazio e dall’Agenzia Spazio Lavoro della Regione Lazio, con l’obiettivo di offrire nuove e concrete opportunità di occupazione nel settore turismo.

Per partecipare e sostenere un colloquio conoscitivo bisogna solo iscriversi al seguente link: https://forms.office.com/r/3Zuh1fFHmq



Saranno presenti con un proprio stand 35 tra aziende e gruppi aziendali operanti nel settore turistico (alberghi, tour operator, pubblici esercizi, ristoranti e società di servizi) che sono alla ricerca di oltre 800 job vacancies, per diversi profili, da inserire presso le loro strutture di Roma e/o sull’intero territorio nazionale.



I profili ricercati sono: addetto/a al centralino; addetto/a al ricevimento; addetto/a al ricevimento turnante; addetto/a alle colazioni; addetto/a amministrazione e contabilità; addetto/a bar e caffetteria; addetto/a bar piscina; addetto/a birreria; Addetto/a booking; addetto/a Booking Tour Operator; addetto/a fast food; addetto/a Front Office; addetto/a Info Point; addetto/a marketing tradizionale; addetto/a revenue; addetto/a sala colazioni; addetto/a Tour Operator; addetto/a ufficio eventi; addetto/a Ufficio HR; Aiuto cameriere/a di sala; Aiuto cuoco/a; Assistente di direzione (headquarter); Banchista di pasticceria; Barback; Barista; Barman/Barlady; Bartender; Bellboy; Cameriere/a ai piani; Cameriere/a di bar; Cameriere/a di sala; Cameriere/a di sala bar; Cameriere/a Room Service; Capo partita ai primi e secondi; Chef; Chef de partie; Chef de rang ; Chef d’etage; Commis chef; Commis de partie; Commis di cucina; Commis di sala; Commis di sala bar; Commis di sala/runner; Cuoco/a; Cuoco/a capo partita; Demi chef de rang; Doorman; Economo; Facchino; Facchino ai piani; Facchino manutentore; Finance Intern/Assistant; Front Desk Agent; Front Office Agent; Gastronomo/a – Addetto/a al banco; Geometra/Architetto ufficio tecnico; Guardiano notturno; Guest Relation Agent; Host/Hostess; Hostess di ristorante; Hostess di sala; House Agent; HR Generalist; Impiegato/a amministrativo contabile; Lavapiatti; Maitre; Manutentore; Night Auditor; Night Manager; Night Supervisor; Operatore/trice di cucina; Operatore/trice unico di gioco e ristorazione; Pasticcere/a; Personale di segreteria di direzione; Portiere notturno; Portiere turnante; Responsabile amministrativo; Responsabile Commerciale Corporate; Responsabile commerciale lusso Tour Operator; Responsabile Controller – analisi di gestione; Responsabile FIT Tour Operator; Responsabile Front Office; Responsabile MICE catena alberghiera; Responsabile Social Media e/o canale di distribuzione; Restaurante Manager; Sales Manager segmento lusso; Segretario/a di direzione; Segretario/a di ricevimento e cassa; Shift Manager; Spa Therapist.



Per ulteriori informazioni: e-mail: preselezioneutenti.portafuturo@regione.lazio.it



Porta Futuro Testaccio – Spazio Lavoro– Via Galvani n. 108 (entrata dal n. civico 87) – Roma.