Carcass + Candlemass (Nightfall Special Show) a Rock in Roma 2023

A Rock in Roma 2023 una serata evento all’insegna del metal, il 21 luglio all’Ippodromo delle Capannelle: protagonisti saranno i CARCASS, iconica band britannica goregrind e death metal, accompagnati dai padroni del Doom metal svedese CANDLEMASS, che presenteranno un set esclusivo, Nightfall Special Show.

Saranno annunciati nei prossimi giorni gli ospiti del live. I biglietti sono disponibili dalle ore 12 di venerdì 19 maggio su rockinroma.com e su www.ticketone.it; dalle ore 12:00 di lunedì 22 maggio nei punti vendita autorizzati Ticketone.

I CARCASS sono una band britannica nata nel 1985 a Liverpool. Sono annoverati tra i padri fondatori del genere grindecore e tra i pionieri del death metal melodico, con il loro album Heartwork del 1993.

Vantano 7 album in studio all’attivo; l’ultimo, dal titolo “Torn Arteries”, è stato pubblicato nel 2021. Nel 2022 i Carcass hanno suonato negli Stati Uniti e in Europa in tour da headliner dopo 6 anni di assenza dai palchi.

I CANDLEMASS sono una band doom metal svedese, fondata a Stoccolma nel 1985. Vincitori di numerosi Grammy in Svezia, hanno inoltre ottenuto una nomination per un Grammy in America nel 2019, per la migliore performance hardrock/metal. Nel 1986 viene pubblicato l'album di debutto “Epicus Doomicus Metallicus”, considerato un classico del genere insieme al secondo album “Nightfall”. Annoverati tra i gruppi più importanti e influenti nella storia del doom metal, registrano il tutto esaurito da Tokyo a L.A. L'ultimo album "Sweet Evil Sun" è stato pubblicato il 12 novembre 2022, dalla Napalm Records.