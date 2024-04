Carbonara day a Testaccio

Approda all’ex Mattatoio di Testaccio presso la Città dell’Altra Economia, nel cuore di Roma, il Carbonara day. L’evento più ricercato dagli appassionati dell'intramontabile primo piatto romano.

Un lungo weekend, dal 4 al 5 maggio 2024, dove poter apprezzare una grande carbonara, il piatto più rappresentativo della cucina romana, l’emblema della cucina italiana all’estero, il piatto più apprezzato ed allo stesso tempo più copiato al mondo. Un piatto genuino, gustoso anche se costituito da alimenti poveri ma ricchi di sapore, che verrà preparato in diretta, in cucine aperte, davanti gli occhi di centinaia di persone che ammireranno il lavoro di una intera brigata, che, elemento dopo elemento e preparazione dopo preparazione, comporranno centinaia di piatti come se fossero in una catena di montaggio.

Sarà sempre la brigata del Bistrot Contadino, capitanata dall’executive Chef Cristina Todaro che eseguirà la preparazione del prestigioso primo piatto, con un solo obiettivo: servire oltre 2.000 porzioni in un weekend.



4 ingredienti per una CARBONARA da sogno:

Uovo fresco e biologico di Agricoltura Nuova

Pecorino Romano IGP grattugiato

Pepe nero macinato

Guanciale croccante dei Castelli Romani

Sarà un “evento nell’evento” perché il Carbonara Day Testaccio è ospite del Festival della Cucina Romana, un villaggio composto da circa 10 stand di ristoratori e chef che offriranno un ricco menù a base di piatti tipici romani e romaneschi.

Per iniziare una Carbonara e poi il percorso del gusto prosegue con Amatriciana, Cacio e Pepe, Gricia, Coratella, Abbacchio alla scottadito, Polpette, Frittura di Paranza, Carciofi alla Romana e alla Giudia, Pomodori con riso, Pinsa e soprattutto, dai Castelli Romani, Porchetta d’Ariccia e Vino frascatano.

Sarà un momento per stare insieme con gli amici o con la famiglia, il CARBONARA DAY ed il Festival della Cucina Romana offrono tanto, non solo cibo, ma anche svago, divertimento, piccoli esibizioni artistiche, dai stornellatori che si esibiranno sabato 4 maggio alle ore 21 al Mercatino delle Streghe o al Market di Anima Verde. Non resta che gustare con piacere il meglio che Roma mette in tavola.

Appuntamento quindi al 4 maggio 2024 dalle ore 12 alle ore 23 ed ancora a Domenica 5 maggio 2024 dalle ore 11 alle ore 17 presso la Città dell'Altra Economia, ingresso libero da Largo Dino Frisullo.