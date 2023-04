Carbonara Day 2023: gli Osti di Roma sostengono il Bambino Gesù

Orario non disponibile

Quando Dal 06/04/2023 al 06/04/2023 Orario non disponibile

L'associazione degli Osti di Roma "Ostissimi" e l'azienda britannica di stoviglie Churchill 1795 unisce le forze e celebra il National Carbonara Day con uno scopo benefico.

“Quest’anno abbiamo scelto Ostissimi perché la carbonara è un piatto della cucina classica e vogliamo celebrarla con il massimo della tradizione, chi meglio di Ostissimi può rappresentare il nostro pensiero? In più abbiamo voluto legare la campagna a un’attività benefica in favore dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma” spiega Francesca Tartara, Business Development Manager di Churchill 1795.



Il 6 aprile, la metà del ricavato della vendita delle carbonare andrà a favore del Centro Cure palliative pediatriche dell’Ospedale Bambino Gesù dedicato all’accoglienza di bambini e adolescenti con malattie rare, inguaribili, ad alta complessità assistenziale, garantendo la presa in carico del paziente e di tutto il suo nucleo familiare.



Si potrà prendere parte all’iniziativa recandosi giovedì 6 aprile, a pranzo e a cena, presso i ristoranti degli Ostissimi: Da Roberto e Loretta, Flavio al Velavevodetto, Hosteria Grappolo d'Oro, L'Oste ai Banchi, Osteria Fratelli Mori, Proloco Trastevere e Romané.