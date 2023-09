Carbonara Day a Garbatella

Secondo appuntamento con il Carbonara Day, l’evento più amato dagli appassionati del grande ed intramontabile primo piatto della cucina romana.

Un lungo weekend, dal 29 settembre al 1 ottobre 2023, dove poter apprezzare una grande carbonara espressa e preparata in diretta dalle due brigate del Bistrot Contadino, capitanate dall’executive Chef Cristina Todaro e dallo Chef Francesco Cingolani, capaci di esaltare la croccantezza del guanciale dei Castelli Romani, il sapore pungente del pepe macinato quasi soffocato da una pioggia di Pecorino Romano IGP, la delicatezza e cremosità delle uova biologiche di Agricoltura Nuova.

Un’impresa affascinante quanto difficile che impegna gli chef in una preparazione continua, come una catena di montaggio, davanti agli occhi curiosi di pubblico attento e affamato e con in testa un solo obiettivo, superare i 2.000 piatti raggiunti nell’edizione del 2022, con ben tre versioni di Carbonara:

1) Tradizionale, indiscussa e rinomata fatta di soli 4 alimenti “poveri” uovo, pepe, guanciale e pecorino romano

2) Imperiale, tradizionale più Tartufo fresco dell’Azienda Orlandi Tartufi di Avezzano

3) Reale, tradizionale più Zucchine a scaglie e crema di zucchine

Il Carbonara Day è ospite del Festival del Cibo di Strada di Garbatella, all’interno del Giardino Monsignor Desiderio Nobel – Via delle Sette Chiese 101 nella piazzetta davanti l’oratorio San Filippo Neri. Sarà un “evento nell’evento” dove i visitatori troveranno oltre agli stand del CARBONARA DAY altri 20 ristoratori venuti da tutta Italia per portare a Roma il vero, antico e tradizionale Cibo di Strada.

Arancine palermitane, Arrosticini abruzzesi, Lampredotto fiorentino, Cannoli siciliani, Carni argentine alla griglia, Fritti ascolani, Dolci espressi e Birre artigianali, tutti prodotti da ristoratori selezionati, molti dei quali presenti su guide ufficiali gastronomiche.

Sarà un’occasione per trascorrere del tempo in completo relax, allegria e convivialità, assaggiare le prelibatezze regionali, girare per le vie dello storico quartiere di Garbatella, visitare i Murales esposti sui palazzi di Tor Marancia, sfidarsi a biliardino o a ping pong e molto altro.

Tre giorni per gustare intensamente la Carbonara:

Venerdì 29 settembre ore 18:00 - 24:00

Sabato 30 settembre ore 11:00 – 24:00

Domenica 1 ottobre ore 11:00 – 23:00

Il percorso nel parco sarà composto da stand di artigiani del gusto, ristoratori regionali, pasticcerie, friggitorie, osterie e forni dove sarà possibile ammirare le lavorazioni e carpire informazioni sulle modalità di lavorazione e magari scoprire anche qualche antico segreto.

A disposizione dei visitatori:

Tavoli e sedie locati lungo il percorso fino ad esaurimento posti

Tavoli da ping pong - Biliardini

Animazione per bambini - Teatrino dei burattini

Protezione civile con punto di primo soccorso

Servizi Igienici

Il Carbonara Day rispetta la natura ed è amico dell’ecologia e tutti i ristoratori presenti saranno impegnati alla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti in modalità differenziata e serviranno vettovaglie biodegradabili e compostabili. Si invitano tutti i visitatori allo smaltimento dei rifiuti seguendo le regole e la cartellonistica affissa all’interno del percorso gastronomico.