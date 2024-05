Carbonara day Centocelle

Carbonara Day a Centocelle. Una tre giorni, da venerdì 24 a domenica 26 maggio 2024, in Via Dei Castani nel tratto di strada, reso pedonale per l’occasione, tra Piazza dei Mirti e Via dei Glicini.

Dopo Testaccio ed Eur il Carbonara Day sbarca nel cuore del popoloso e popolare quartiere romano di Centocelle, tra negozi e palazzi colorati ed un lungo corso che ospiterà la Brigata di Cucina del Bistrot Contadino, guidata dall’executive chef Cristina Todaro. E’ l’evento dedicato a tutti gli amanti ed appassionati della Carbonara, un momento per elogiare il piatto più rappresentativo della cucina romana, l’emblema della cucina italiana all’estero, il piatto più apprezzato ed allo stesso tempo anche il più copiato al mondo.

La carbonara è un piatto genuino, gustoso anche se costituito da alimenti poveri perchè ricchi di sapore, capace di far impazzire le papille gustative con il suo sapore inconfondibile, la sua deliziosa crema, il gusto deciso del guanciale croccante e poi … quel mix di pecorino e pepe spolverato quasi a definire il piatto prima di essere servito.

Al Carbonara Day verranno preparate, in diretta in una cucina aperta, tre versioni; dalla classica ed inimitabile, alle altre due versioni più spinte e squisite:

CARBONARA CLASSICA – uovo, guanciale, pepe e pecorino

CARBONARA IMPERIALE – classica più tartufo nero

CARBONARA REALE – con carciofi

Il Carbonara Day è un evento realizzato da Roma Food Village e Compagnia della Terra Alta e si svolgerà all’interno del Festival del Cibo di Strada.

Un evento nell’evento per raccontare la storia di un piatto monumentale che racchiude i segreti della tipica e tradizionale cucina romana.

Nel Festival del Cibo di Strada sarà possibile anche assaggiare i piatti forti delle cucine regionali italiane, realizzati da ristoratori prevenienti da tutta Italia.

DOVE: Via dei Castani tratto di strada Mirti - Glicini

QUANDO: Venerdì 24 maggio 2024 dalle ore 19 alle ore 23 – Sabato 25 e Domenica 26 maggio 2024 dalle ore 11 alle ore 23

DETTAGLI: Il Carbonara Day rispetta la natura ed è amico dell’ecologia e tutti i ristoratori presenti saranno impegnati alla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti in modalità differenziata e serviranno vettovaglie biodegradabili e compostabili. Chiediamo a tutti i visitatori di aiutarci nello smaltimento dei rifiuti seguendo le regole e la cartellonistica affissa all’interno del percorso gastronomico.

A disposizione dei visitatori:

Tavoli e sedie locati lungo il percorso fino ad esaurimento posti

Servizi Igienici

Tavoli da ping pong

Biliardini

Protezione civile

Animazione per bambini

il Carbonara Day è anche a favore della mobilità sostenibile, alternativa e collettiva: per raggiungerci vi invitiamo ad utilizzare i mezzi pubblici (Le principali linee bus che passano per Centocelle sono il 213, 312, 450 e la metro C fermata Piazza dei Mirti. Se poi veniste in bicicletta sarebbe il massimo.