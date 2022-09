"Carbonara day": weekend a tutta carbonara

Per gli amanti di un grande classico della cucina romana è arrivato il momento del Carbonara Day. Un evento nato per soddisfare il palato e la gola dei tanti appassionati di questo piatto della tradizione culinaria romana.

Dove? All'interno del Parco Nobels nel cuore dello storico quartiere romano di Garbatella, in Via delle Sette Chiese a ridosso del palazzo della Regione Lazio.

Tre giorni interamente dedicati alla Carbonara:

Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre.

Venerdì 30 settembre: 19:00 - 24:00

Sabato 1 ottobre: 11:00 – 24:00

Domenica 2 ottobre: 11:00 – 23:00

La carbonara sarà cucinata in diretta, in una cucina a vista realizzata appositamente per l’occasione composta da due brigate di cucina e doppia linea di preparazione. Sarà realizzata rispettando la ricetta originale solo con uovo, guanciale, pepe e pecorino. A prepararla una doppia brigata di cuochi e chef, di quelli veri, con il classico cappello a cilindro, la “toque blance” ed il camice con su scritte le proprie iniziali, aiutati dalla brigata di cucina del Bistrot Contadine e del Ristorante Biologico di Agricoltura Nuova.

Sarà un “evento nell’evento”: infatti il Carbonara Day sarà ospitato dal Festival del Cibo di Strada, una manifestazione gastronomica che si svolgerà nello stesso posto dal 29 settembre al 2 ottobre, al quale parteciperanno altri 15 ristoratori provenienti da tutta Italia per portare a Roma il vero Cibo di Strada.

Sarà un’occasione per trascorrere una giornata in allegria e convivialità, assaggiare le prelibatezze regionali come gli arrosticini abruzzesi, i cannoli siciliani, le arancine palermitane, gli gnocchi fritti. Tra gli eventi potrete seguire un corso di cucina o uno show cooking tenuto da chef esperti, far divertire i bambini con laboratori creativi o con il teatrino dei burattini, oppure sfidarvi a biliardino o a ping pong.

QUANDO: dal 30 settembre al 2 ottobre 2022

Orari: Venerdì 30 settembre dalle ore 18 alle ore 24, Sabato 1 e Domenica 2 ottobre 2022 dalle ore 11 alle ore 24.

DOVE: Garbatella in Via delle Sette Chiese (tratto pedonale) all'interno del parco Nobels altezza Regione Lazio

COME: Ingresso GRATUITO scrivendo il proprio nome + il numero delle persone partecipanti all’interno dell’evento Facebook #CARBONARADAY

Ingresso libero (si paga solo quello che si mangia).

L’ingresso è soggetto alle disposizioni in materia di sicurezza dal contagio dal Covid-SARS 19 vigenti al momento dell’inizio della manifestazione.

DETTAGLI: il percorso nel parco sarà composto da stand di artigiani del gusto, ristoratori regionali, pasticcerie, friggitorie, osterie e forni dove sarà possibile ammirare le lavorazioni e carpire informazioni sulle modalità di lavorazione e magari scoprire anche qualche antico segreto.

A disposizione dei visitatori:

• Tavoli e sedie locati lungo il percorso fino ad esaurimento posti

• Servizi Igienici

• Tavoli da ping pong

• Biliardini

• Protezione civile con punto di primo soccorso

• Animazione per bambini

• Teatrino dei burattini

Il Carbonara Day rispetta la natura ed è amico dell’ecologia e tutti i ristoratori presenti saranno impegnati alla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti in modalità differenziata e serviranno vettovaglie biodegradabili e compostabili. Si chiede a tutti i visitatori di aiutare nello smaltimento dei rifiuti seguendo le regole e la cartellonistica affissa all’interno del percorso gastronomico.

Il Festival de Cibo di Strada è a favore della mobilità sostenibile, alternativa e collettiva: per raggiungerci vi invitiamo ad utilizzare i mezzi pubblici (Le principali linee bus che passano per Garbatella sono il 650, il 670, il 715, 716, e il 669) e la metro B fermata Garbatella. Possibilità di noleggiare auto carsharing, biciclette e monopattini con le maggiori compagnie in servizio nella Capitale.

Per chi è obbligato all’uso dei mezzi privati invece, sulla via Colombo in prossimità degli uffici della Regione Lazio e su Via di Tor Marancia/Arcadia le aree di sosta più comode.



Per info e contatti:

FB: Roma Food Village – Italy Food Porn – Roma Food Porn

E-mail: info@terraalta.it