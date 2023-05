Carbonara day a Centocelle

Per gli amanti della cucina romana è arrivato il momento di un grande classico: Carbonara Day! Un evento nato per soddisfare il palato e la gola dei tanti appassionati a questo piatto. Un momento per celebrare, tutti insieme, uno dei piatti più richiesti, apprezzati e conosciuti in tutto il mondo.

Tre giorni, il 26, 27 e 28 maggio 2023 da vivere intensamente con la Carbonara, quella vera, fatta di alimenti poveri ma ricchi di sapore che riempiono la bocca e la pancia. La carbonara sarà cucinata in diretta, in una cucina a vista realizzata appositamente per l’occasione e composta da due brigate di cucina e doppia linea di preparazione, seguendo la ricetta originale: uova, guanciale, pepe, pecorino.

Ecco i nobili elementi che daranno vita alla Carbonara perfetta. A prepararla una doppia brigata di cuochi e chef, di quelli veri, con il classico cappello a cilindro, la “toque blance”, ed il camice con su scritte le proprie iniziali, aiutati dalla brigata di cucina del Bistrot Contadino con i prodotti dell’azienda Biologica Agricoltura Nuova.

Sarà un momento di relax e buon cibo da trascorrere insieme a Piazza dei Mirti, il cuore del popolare quartiere romano di Centocelle, attraversata da Via dei Castani che negli stessi giorni verrà chiusa al traffico per ospitare il Festival del cibo di strada, l’evento più goloso della primavera romana a cui parteciperanno 15 ristoratori provenienti da tutta la Penisola che porteranno i piatti più rappresentativi della storia del Cibo di strada italiano. Quindi un evento nell’evento per un lungo e squisito fine settimana.

Si inizia Venerdì 26 maggio alle ore 19, si continua Sabato 27 maggio dalle ore 12 alle ore 23 e si termina Domenica alle ore 23.

Non solo Carbonara e Cibo ma anche divertimento, curiosità, intrattenimento, show cooking, corsi di cucina per i piccoli visitatori e molto altro.

Sarà un’occasione per trascorrere giornate in allegria e convivialità, assaggiare le prelibatezze regionali come gli arrosticini abruzzesi, i cannoli siciliani, le arancine palermitane, gli gnocchi fritti, mentre i bambini potranno sfidarsi a biliardino o ping pong oppure assistere ad uno spettacolo dei burattini e partecipare ad un laboratorio didattico.

QUANDO: dal 26 al 28 maggio 2023

Orari: Venerdì 26 maggio 2023 dalle ore 19 alle ore 23, Sabato 27 e Domenica 28 maggio 2023 dalle ore 12 alle ore 23.

DOVE: Piazza dei Mirti – Centocelle

COME: Ingresso GRATUITO scrivendo il proprio nome + il numero delle persone partecipanti all’interno dell’evento Facebook #CARBONARADAY

DETTAGLI: il percorso nella Piazza è caratterizzato dallo STAND del CARBONARA DAY e da aree di svago e intrattenimento mentre lungo Via dei Castani nel tratto compreso tra Piazza dei Mirti e Via dei Glicini sarà composto da stand di artigiani del gusto, ristoratori regionali, pasticcerie, friggitorie, osterie e forni dove sarà possibile ammirare le lavorazioni e carpire informazioni sulle modalità di lavorazione e magari scoprire anche qualche antico segreto.

A disposizione dei visitatori:

• Tavoli e sedie locati lungo il percorso fino ad esaurimento posti

• Servizi Igienici

• Tavoli da ping pong

• Biliardini

• Protezione civile con punto di primo soccorso

• Animazione per bambini

• Teatrino dei burattini

Il CARBONARA DAY rispetta la natura ed è amico dell’ecologia e tutti i ristoratori presenti saranno impegnati alla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti in modalità differenziata e serviranno vettovaglie biodegradabili e compostabili. Chiediamo a tutti i visitatori di aiutarci nello smaltimento dei rifiuti seguendo le regole e la cartellonistica affissa all’interno del percorso gastronomico.



Per info e contatti: FB: Roma Food Village – Chef di Strada – Compagnia della Terra Alta

Email: info@terraalta.it