Lo spettacolo, scritto e diretto da Giancarlo Gori, con le musiche del M° Pietro Alegiani, prodotto dall'Associazione Artemide Verde è una commedia musicale, con musica dal vivo, e rievoca le vicende che portarono Caravaggio a diventare il più grande artista maledetto del suo tempo.

In una turbolenta e inquisitoria Roma dell'inizio del 1600, piena di artisti, letterati, e studiosi ma anche di prostitute, ruffiani e ladri , incontriamo Il Caravaggio che cerca di farsi luce e di emergere con le sue opere in un ambiente pieno di insidie. E' la Roma che vede sullo sfondo le vicende di Giordano Bruno e di Beatrice Cenci e dei giorni cupi dell’ Inquisizione.

“Caravaggio - Opera Pop” è ambientato, appunto, in questa atmosfera che passa dalla strada al carcere e all’interno dello studio di Caravaggio, secondo uno schema originale e coinvolgente.



Caravaggio viene fatto liberare dal carcere di Tordinona dal suo protettore, il Cardinal Del Monte. Smanioso di successo, il pittore chiede al Cardinale di poter fare qualche grande quadro da mettere nelle chiese. Il Cardinale gli promette che lo aiuterà ad avere la committenza di due quadri da mettere nella chiesa di San Luigi dei Francesi in Roma. Ma il pittore detto "Il Cavlier d'Arpino" geloso del successo di Caravaggio e del suo modo di dipingere, cerca di ostacolarlo in ogni modo, arrivando fino a pagare due balordi per distruggere le sue opere. Caravaggio cerca di difendere in ogni modo la sua arte e il suo amore per Lena, una ex cortigiana protetta da Ranuccio Tomassoni. Ma l'odio prende il sopravvento e Ranuccio ,dopo una partita a pallacorda, accusa Caravaggio di aver rubato i punti e di giocare in modo scorretto. Il duello è inevitabile. Caravaggio uccide Ranuccio ed è costretto a fuggire da Roma. L'azione si svolge intorno all'anno 1600 a Roma. Uno spettacolo interattivo, multimediale, accompagnato dall'animazione virtuale di alcune opere di Caravaggio.



Il linguaggio si sviluppa su diversi binari che in maniera distinta e connessa portano alla luce l’animo di Caravaggio, le sue gioie, i suoi tormenti, ma anche la sua grande capacità di amare e sognare. In tal senso la presenza di musica eseguita dal vivo e l’allestimento visivo delle opere di Caravaggio, accompagnati dalle canzoni e dalla prosa, immergeranno il pubblico in una dimensione incredibile.

8 attori in scena

22 canzoni eseguite dal vivo

durata: 90 min.



“Caravaggio - Opera Pop ” è la storia di un grande pittore, dalle incredibili capacità artistiche ma dal carattere impulsivo e iracondo, che lo fece diventare un assassino.