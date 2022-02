Caravaggio a Roma, la visita guidata

Da Piazza di San Luigi dei Francesi a Piazza del Popolo, domenica 13 febbraio è in programma una visita guidata sulle tracce di Caravaggio.

10 Guides of Rome propone una passeggiata alla scoperta delle tappe della vita di Caravaggio a Roma, non solo tramite le opere che ancora si trovano nelle chiese per le quali erano state realizzate, ma anche attraverso i personaggi con cui l’artista entrò in contatto e soprattutto i luoghi legati alla sua vita: i vicoli, le osterie, le botteghe dei pittori, i grandi palazzi.

Tutte le informazioni sulla visita guidata

APPUNTAMENTO: ore 15:15 a Piazza di San Luigi de’ Francesi, davanti alla chiesa di San Luigi dei Francesi.

La guida è riconoscibile dal cartello “10 Guides of Rome”

INFO PRENOTAZIONI: Si richiede l’invio di una email entro il giorno 12 Febbraio a: 10guidesofrome@gmail.com oppure un sms o whatsapp al numero 3475594450, specificando: titolo della visita e data, numero dei partecipanti, nome, cognome e recapito telefonico (questi dati non saranno mai utilizzati o ceduti a terzi, nel rispetto della privacy)

COSTO VISITA

€ 11,00 (comprensivo di auricolari sanificati)

€ 6,00 ridotto, 6-18 anni (comprensivo di auricolari sanificati)

Pacchetto famiglia: 1 gratuito per il secondo figlio, che pagherà soltanto il noleggio degli auricolari di € 1,00

Il pagamento della visita guidata verrà effettuato direttamente sul posto, alla guida.

GUIDA: Alessia

Cell. 3475594450

Mail: 10guidesofrome@gmail.com