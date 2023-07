Caracalla Festival 2023: concerti jazz al Teatro del Portico

Non sono finite le novità del Caracalla Festival 2023. Dopo il “cinema” con Il grande dittatore e le proiezioni dedicate a Verdi, “parole e immagini” con Šostakovi? e Le metamorfosi di Ovidio, l’“opera” con i talenti di “Fabbrica” Young Artist Program e quelli della Scuola di Canto Corale della Fondazione Capitolina, la “danza” con le giovani stelle della Scuola diretta da Eleonora Abbagnato, al via anche i “concerti” che il Teatro dell’Opera di Roma ha organizzato in collaborazione con Fondazione Musica per Roma. Il biglietto costa 20 euro. I concerti di lunedì 31 luglio e lunedì 7 agosto iniziano alle 21. I concerti del 2, 4 e 6 agosto, che iniziano alle 19, prevedono un aperitivo incluso nel prezzo del biglietto.

Lo Stefano Di Battista Quartet, lunedì 31 luglio alle 21, apre la programmazione jazz al Teatro del Portico. Stefano Di Battista (sax), Andrea Rea (pianoforte), Daniele Sorrentino (contrabbasso), Luigi Del Prete (batteria) eseguiranno Morricone Stories, omaggio al compositore premio Oscar. Per questo album uscito nel 2021, Di Battista è andato a pescare nello sterminato repertorio di oltre cinquecento colonne sonore di Ennio Morricone. Nella serata di lunedì si alternano classici, da Metti una sera a cena a Deborah’s Theme, dal capolavoro di Sergio Leone C’era una volta in America a pezzi meno noti, come per esempio Cosa avete fatto a Solange?, fino a Flora che il Maestro scrisse proprio per Di Battista. Il jazz e l’improvvisazione incontrano lo stile inconfondibile del grande maestro, in un connubio che risulta particolarmente naturale in Mission, dove l’oboe dell’originale passa al sassofono soprano di Di Battista.

Mercoledì 2 agosto alle 19 il primo dei tre ‘concerti aperitivo’ sempre nello spazio del Teatro del Portico: Costanza Alegiani e il suo trio Folkways si esibiscono in Lucio dove vai? È questo il titolo dell’album presentato a marzo 2023, nell’ottantesimo anniversario della nascita di Lucio Dalla. Si tratta di un nucleo di canzoni che rivisita alcuni titoli della prima stagione del cantautore (Anna Bellanna, La casa in riva al mare e Lucio dove vai) e affronta il capitolo della produzione discografica legata alla collaborazione con il poeta Roberto Roversi (con canzoni quali La canzone di Orlando, Il Coyote e Anidride Solforosa). Sul palcoscenico Costanza Alegiani (voce, tastiere), Marcello Allulli (sax tenore, live electronics) e Riccardo Gola (contrabbasso, basso synth, live electronics). A seguire, alle 21 sul palcoscenico del Teatro Grande, va in scena La traviata.

Il secondo ‘concerto aperitivo’ è quello di venerdì 4 agosto alle 19: Elena Paparusso Quintet presenta un nuovo lavoro. Anatomy of the Sun racconta il processo di investigazione che Elena Paparusso fa dei propri sentieri emotivi. La cantante e compositrice fonde nei suoi brani tradizione e ricerca. Varie influenze della canzone afroamericana si affiancano a un gusto più teso verso la contemporaneità. Il progetto vede la collaborazione di Domenico Sanna (pianoforte), Francesco Poeti (chitarra), Giuseppe Romagnoli (contrabbasso) e Matteo Bultrini (batteria). A seguire, alle 21 sul palcoscenico del Teatro Grande, va in scena La traviata.

Il 6 agosto alle 19 il Gabriel Marciano Quartet è protagonista dell’ultimo dei ‘concerti aperitivo’. La musica di Gabriel Marciano racconta la sua vita degli ultimi dieci anni, in tutte le sfaccettature, dalle esperienze più incredibili, all’enorme importanza dei luoghi e delle persone, e delle cose che sono entrate a far parte della sua vita. Il sassofonista e compositore è accompagnato da Vittorio Esposito (pianoforte), Alessandro Bintzios (contrabbasso) e Cesare Mangiocavallo (batteria). La band presenta un repertorio di brani originali dalla forte influenza del jazz moderno di New York, oltre a quelli della tradizione jazzistica americana interpretati in chiave personale. A seguire, alle 21 sul palcoscenico del Teatro Grande, va in scena Rigoletto.

La programmazione jazz al Teatro del Portico si chiude lunedì 7 agosto alle 21 con il concerto dei Fratelli Cutello che presentano in anteprima il nuovo album in uscita a ottobre. Matteo alla tromba e Giovanni al Sax sono accompagnati da Andrea Rea (pianoforte), Daniele Sorrentino (contrabbasso), Luigi Del Prete (batteria).

Tutti gli appuntamenti si terranno al Teatro del Portico. Biglietto a prezzo unico: euro 20. In quello per i ‘concerti aperitivo’ (2, 4 e 6 agosto) è inclusa una consumazione.