Una domenica all'insegna dello shopping, della sostenibilità e dell'attenzione all'ambiente. E' questo l'obiettivo dell'iniziativa "Car Boot Sale" che continua, come ogni mese, domenica 3 marzo 2024, presso il Centro Commerciale Da Vinci, via Fabrizio de Andrè, Da Vinci Village, a Fiumicino (RM).

Un mercato estemporaneo di auto con il cofano aperto, come se fossero le vetrine di piccoli negozi, dove i clienti potranno acquistare oggetti ancora in buono stato. Un modo originale per liberarsi di cose che non si usano da anni, in un'ottica di sostenibilità. Il Mercatino sarà anche un'occasione per stare in compagnia all'aperto.

Per maggiori informazioni willove@live.it