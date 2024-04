Car boot sale, il mercatino nel cofano dell'automobile

Torna il Car boot sale al Parco commerciale Da Vinci a Fiumicino. Domenica 7 aprile, nello spazio antistante lo store Bonetti e America Graffiti sarà possibile riciclare la roba vecchia, quella che – seppur bella e in buono stato – è rimasta in uno scatolone nella soffitta di casa.

Oggetti di ogni tipo e capi di abbigliamento vintage tornati di moda, finiscono così in un sistema di economia circolare che non impatta sull’ambiente, allungando la vita di ogni prodotto.

Con “Car boot sale” chiunque potrà prendere posto al parcheggio del Da Vinci, aprire il cofano e tramutare la propria macchina in un negozio all’aperto. Un’idea originale per contribuire facilmente alla lotta allo spreco tramite il riuso e il riciclo di oggetti ritenuti per una qualsiasi motivazione non più indispensabili.