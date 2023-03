Car Boot Sale: le macchine diventano negozi

Con l’arrivo della primavera torna al Parco Commerciale Da Vinci il Car Boot Sale, un evento che riscuote sempre tanto successo.

Il Car boot sale

L'iniziativa ha avuto subito un grande appeal sul pubblico per la capacità di coniugare la possibilità unica di sgomberare cantine e soffitte con quella di trovare oggetti vintage - e non solo - di ogni tipo e di ogni epoca. Spesso non più presenti sul mercato e comunque a prezzi più accessibili e in buono stato.

Ogni prima domenica del mese quindi il Parco Da Vinci si trasforma in un grande parcheggio dove chiunque può prendere posto e aprire il proprio cofano, tramutare la propria macchina in un negozio all’aperto e dare il via alle vendite. Un’idea originale per contribuire facilmente alla lotta allo spreco tramite il riuso e il riciclo di oggetti ritenuti per una qualsiasi motivazione non più indispensabili.