Car Boot Sale al Da Vinci

Domenica 2 giugno 2024, presso il Centro Commerciale Da Vinci, al centro del Parcheggio del Da Vinci Village, Via Fabrizio De Andrè - Fiumicino (RM).

Nello spazio antistante lo store Bonetti e America Graffiti sarà possibile riciclare la roba vecchia, quella che è rimasta in uno scatolone nella soffitta di casa. Oggetti di ogni tipo e capi di abbigliamento vintage tornati di moda, finiscono così in un sistema di economia circolare che non impatta sull’ambiente, allungando la vita di ogni prodotto.

Un mercato estemporaneo di auto con il cofano aperto, come se fossero le vetrine di piccoli negozi, dove i clienti potranno acquistare oggetti ancora in buono stato. Un modo originale per liberarsi di cose che non si usano da anni, in un'ottica di sostenibilità e contribuire facilmente alla lotta allo spreco tramite il riuso e il riciclo di oggetti ritenuti per una qualsiasi motivazione non più indispensabili.

Il Mercatino sarà anche un'occasione per stare in compagnia all'aperto: chi vuole potrà prendere posto al parcheggio del Da Vinci, aprire il cofano e tramutare la propria macchina in un negozio all’aperto. Un’idea originale per una Domenica all'insegna dello shopping, della sostenibilità e dell'attenzione all'ambiente.

Inizio manifestazione 10,00 - fine manifestazione 19,00

Per informazioni scrivere a willove@live.it