"Car boot sale" al Parco Da Vinci

Dopo la pausa agostana il Parco Da Vinci torna con due eventi che ormai sono un punto di riferimento per tutto il territorio e attraggono un pubblico sempre più ampio: il “Mercatino a regola d’arte” e il “Car boot sale”.

La peculiarità del Parco, infatti, è stata costantemente negli anni quella di caratterizzarsi come luogo di ritrovo, dove passare il tempo libero in sicurezza e all’aria aperta. Con attività che coinvolgono svariati protagonisti del mondo dello spettacolo, dell’artigianato, delle tante associazioni del terzo settore, così come del mondo delle istituzioni. Il Da Vinci si pone, insomma, come cerniera tra i soggetti attivi e le loro tante “offerte” e il pubblico; che riceve input di ogni tipo e trascorre piacevolmente il suo tempo passeggiando per i grandi viali del Parco Commerciale più grande d’Italia.

Il Parco è vissuto, quindi, non solo come uno spazio ricco di brand riconosciuti a livello nazionale e internazionale, per tutti i gusti e per tutte le tasche ma anche come luogo di convivialità, socialità e di incontro.

A tagliare il nastro della nuova stagione sarà un must del Da Vinci, il “Mercatino a regola d’arte”, che si replica da anni con grande successo grazie alla bravura e alla ricercatezza di mastri artigiani e collezionisti attenti. Un appuntamento che offre a più di 50 espositori di Roma e provincia la possibilità di fare ammirare la propria arte, così che il pubblico possa scegliere tra tradizione e modernità.

A seguire sarà la volta del “Car boot sale”, l’evento che permette di riciclare e riusare le cose più svariate accumulate in soffitta. Un modo per combattere lo spreco e alleggerire lo smaltimento di oggetti ancora belli e perfettamente funzionanti di cui vogliamo disfarci per stanchezza o per esigenze del tutto personali. Durante il “Car boot sale”, infatti, chi si recherà al Da Vinci troverà un vero e proprio mercato estemporaneo di auto con il cofano aperto, come vetrine di piccoli negozi, dove potranno essere acquistati oggetti ancora in buono stato. Un modo originale per liberarsi di cose che non si usano da anni. Ma anche per uno scambio a costi accessibili di un buon usato. Una dimostrazione della grande attenzione del Da Vinci alla sostenibilità che passa anche attraverso il recupero, il riuso e il riciclo.

Due appuntamenti aperti a tutti, pensati per tutti, con una prospettiva verso il futuro e un occhio sempre attento al pubblico.

Il calendario degli appuntamenti

Mercatino a regola d’arte:

17 e 18 settembre

8 e 9 ottobre

15 e 16 ottobre

12 e 13 novembre

19 e 20 novembre

8,9,10 e 11 dicembre

22,23 e 24 dicembre

Car Boot Sale

2 ottobre

6 novembre

4 dicembre