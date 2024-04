Car Boot Market a Testaccio

Domenica 5 maggio torna alla Città dell'Altra Economia il Car Boot Market Testaccio, il primo mercatino di questo genere - direttamente dal portabagagli- sulla città di Roma. Un appuntamento che si ripete dal 2012.

Car Boot Market a Città dell'Altra Economia

Il Car Boot Market è un mercatino tra privati in cui gli oggetti inutilizzati sono esposti dal bagagliaio dell’auto. L’obiettivo è riqualificare gli articoli ancora utili ma depositati nelle case o nelle cantine dei privati che vi partecipano. Ecologico e semplice, il Car Boot Market riprende il concetto dei “sales” inglesi espandendolo a un’occasione di scambio d’oggetti, idee e buone pratiche.

Per partecipare basta semplicemente liberare casa, soffitta e cantina da ciò che si conserva perché “ancora buono” ma non sfruttato. Tutti gli oggetti che meritano una nuova opportunità si espongono nel bagagliaio dell’auto, in cerca di un nuovo proprietario. L’evento è organizzato dall’Associazione culturale Opificio delle Arti in collaborazione con la Città dell’Altra Economia. Con il Patrocinio dell’ Assessorato allo Sviluppo delle periferie, infrastrutture e manutenzione urbana di Roma Capitale.