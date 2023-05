Car Boot Market Testaccio

Un mercatino sostenibile in un luogo sostenibile, la Città dell'Altra Economia a Testaccio. Si svuota la cantina, la soffitta, l'armadio o quello che volete, si carica la macchina e si viene a vendere direttamente dal portabagagli!

È stata questa l'idea vincente, copiata ormai da molti, nata ben 12 anni fa! Il bello è liberarsi degli oggetti in surplus, come venditore, e trovare oggetti vintage o abiti da far rivivere per il visitatore. Ma è bello anche stare in uno spazio dove ci sono tanti altri eventi per grandi e piccini, bar, ristorante, bagni puliti, posteggi e... relax! Si paga un contributo all'Associazione di 20 auro all'arrivo, verso le 8.30 e si va via verso le 17. Se piove si resta a casa e si aspetta la prossima volta. I visitatori entrano gratis!

Non perdetevelo perché è proprio carino.

Prossima data prima dell'estate il 28 maggio

Altre date da settembre.

Controllate tutti gli appuntamenti sulla pagina Facebook: Car Boot Market ROMA