Cappella della curia generalizia delle suore della Divina Provvidenza aperta per Open House Roma 2024

La Cappella della curia generalizia delle suore della Divina Provvidenza è tra i luoghi che aprono al pubblico in occasione di Open House Roma 2024. L'evento, dal 6 al 14 aprile permetterà di scoprire gratuitamente tesori nascosti e meraviglie architettoniche della città. Giunto alla sua XII edizione Open House, offrirà quest’anno la possibilità di visitare oltre 200 edifici e spazi, partecipare a 40 tour tematici e assistere a 50 eventi speciali.

Cappella della curia generalizia delle suore della Divina Provvidenza

Le suore Paoline danno incarico a Silvio Galizia di costruire la loro Casa Generalizia. L’architetto sceglie di collocare la struttura in posizione preminente, sulla sommità di una collina. Nel progetto fa ricorso al suo linguaggio poetico per armonizzare due scelte compositive contrastanti, le linee curve della planimetria - un riferimento al linguaggio barocco che si andrà sviluppando nei progetti successivi - con quelle geometriche e angolate dei prospetti, propri della sua formazione razionalista. La cappella unisce le due ali che contengono uffici e residenze, ha pianta ovale, precorre quelle che saranno poi le indicazioni per la configurazione dello spazio sacro post-conciliare. Elemento centrale e gerarchizzante, la cappella ha una copertura a vela a guscio sottile, senza uso di centina, ad una sola falda e a doppia curvatura. Una soluzione che viene a far parte del percorso di sperimentazione strutturale proprio di Galizia, che nasce dalla contaminazione tra scuola ingegneristica italiana e quella svizzera.

La visita è permessa a un massimo di 25 persone per volta. Durata massima di 45 minuti. Accesso: con prenotazione su sito Open House Roma e rush line

(rush line: accesso anche senza prenotazione in sostituzione dei visitatori prenotati che non dovessero presentarsi). Accesso persone con disabilità motorie: Parziale. Permesso di fare foto.

Credit foto: Till Forrer, n.c. dal sito www.openhouseroma.org