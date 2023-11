"The Time Machine from 90 to 2000" a Capodanno

A Cinecittà World arriva il format di Capodanno anni '90 più esplosivo del momento che vi porterà a spasso nel tempo con le hit del ventennio 90/2000.

Guest star della serata CORONA la regina della musica dance che si esibirà dal vivo cantando i suoi successi tra cui “THE RHYTHM OF THE NIGHT“. Sul palco altra Guest star ICE MC live le sue hit’s tra cui la famosissima “THINK ABOUT THE WAY“. Alla consolle un entusiasmate dj set di GIGI L’ALTRO che ci porterà nel mondo degli anni 90 di Gigi Dag. Spettacolo unico di luci e led con la “BARBIE GIRL“ umana. il tutto contornato dal dj show di ROBERT BLUES ideatore del format che vi farà ballare tutta la notte con le hit del ventennio 90@2000.

Tutto questo in un teatro al chiuso del parco trasformato per l’occasione in tripudio di colori con immensi festoni, decine di effetti speciali, sparkular, lancia fiamme, cannoni co2 e spara coriandoli, animazione, mascotte e gadget per tutti. Il biglietto alla cena spettacolo con Pago include l'ingresso all'evento The Time Machine.

Sarà il capodanno più colorato d’Italia.