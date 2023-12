"Capodanno romano" al Teatro Petrolini

C'è chi afferma che la Canzone Romana non esista, o almeno che non abbia una storia musicale al pari di quella Napoletana.



Questo spettacolo intende dimostrare esattamente il contrario, ovvero che la canzone romana vanta una storia lunga di diversi secoli, caratterizzata da forme musicali differenti tra loro. Esploreremo le origini della canzone romana, partendo dalla più antica, fino all'ottava (o sonetto), arrivando ai cantautori degli anni '70.



Tante canzoni, stornelli, poesie, sonetti ma anche aneddoti, curiosità e modi di dire. Con il M°Paolo Gatti (voce e chitarra) e Roberta Giacobetti (voce)



PROGRAMMA DELLA SERATA :



Ore 22,00 - Cocktail di benvenuto



Ore 22,15 - Spettacolo di canzoni romane. Non mancheranno curiosità, aneddoti, modi di dire e proverbi tipici della tradizione popolare romana.



Ore 00,00 - Brindisi di mezzanotte con panettone e spumante



Ore 00,10 - Ancora un po' insieme nel nuovo anno, con una simpatica lotteria e tante canzoni.





Biglietto d'ingresso : € 70,00



Teatro Petrolini - Via Rubattino, 5 (zona Testaccio)