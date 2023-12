Un Capodanno speciale tra musica e bontà al Mercato Centrale Roma

Che Buono Card - 40€ da usare in tutte le botteghe, un posto riservato e un calice di prosecco per brindare al 2024

La domanda “cosa fai a Capodanno?” vi tormenta? Tra mille proposte non sapete mai quale scegliere? Vorreste non dover pensare a nulla ma godervi solo l’avvento del nuovo anno? Abbiamo la soluzione giusta per voi!

Un Capodanno da sogno al Mercato Centrale Roma

Arriva, domenica 31 dicembre, Capodanno al Mercato! Godetevi una serata tra musica e bontà: festeggiate il 2024 al Mercato Centrale Roma in via Giovanni Giolitti 36, accompagnato dalle gustose specialità degli artigiani e dal Dj Set di StefyP, Dj present by Stefano Capasso.

Che Buono Card, una card speciale per la serata

Come fare? Al Mercato, con l’acquisto della Che Buono Card, avrete una carta prepagata del valore di 40 euro spendibile presso tutte le botteghe e che vi dà diritto ad un posto riservato in piazza per la serata, Mercato Centrale offrirà un calice di Prosecco per brindare insieme alla mezzanotte!

Il costo della Che Buono Card per i bambini fino a 12 anni è di 20 euro. Per i bambini sotto i 6 anni non è necessario l’acquisto per avere un posto riservato. La Che Buono Card è valida fino al 1° gennaio. L’evento avrà inizio dalle ore 19.00 e il Mercato chiuderà eccezionalmente alle ore 01.00.

Per maggiori informazioni, per prenotare e riservare il tavolo basta scrivere un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica info.roma@mercatocentrale.it. Cosa aspettate? Il Mercato vi aspetta numerosi per la serata più speciale dell’anno!