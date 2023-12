Capodanno a Roma, dove festeggiare in pieno centro con un Gran Buffet ricco di prelibatezze

Orario non disponibile

Quando Dal 25/12/2023 al 06/01/2024 Orario non disponibile

Iniziare il 2024 alla grande è il modo migliore perché sia di buon auspicio per l'anno nuovo per brindare insieme alle persone che ami con un sorriso ed un pizzico di scintillio.

A Roma, in una delle aree più belle della città, a pochi metri dal Circo Massimo, potrete prenotare al Ristorante ROSSO eat drink stay, per festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo con il Gran Buffet di Capodanno ricco di prelibatezze preparate dallo Chef. Solo per voi e prenotando entro il 20 dicembre, potrete godere della super promo a 65€ invece di 80€ (dolci e bevande escluse).

Da mezzanotte in poi, inoltre, il cocktail bar si prenderà la scena preparando tantissimi cocktails. Ci sarà anche qualche anteprima speciale della nostra nuova Drink List. Per i più audaci, amanti delle ore piccole, sarà anche l'occasione perfetta per gustare un super hamburger nel cuore della notte più lunga dell'anno . Allora, cosa aspettate, affrettatevi a prenotare Il Gran Buffet di Capodanno e brindare la mezzanotte insieme a noi!

Con il nuovo anno arriverà anche l’Epifania e, come da tradizione, a pranzo ROSSO regalerà una calzetta della Befana piena di dolcetti a tutti i bambini!

Da Rosso è sempre Festa. A Natale menù degustazione, antipasto (polpettina di bollito su letto di salsa verde), primo (cappelletti in brodo di cappone), secondo (filetto di maiale cotto a bassa temperatura in salsa di carciofi), panettone a 35 euro, a Santo Stefano a 35 euro, antipasto (carciofo alla giudia, su letto di crema cacio e pepe), primo (cannelloni alla romana), secondo (bollito di manzo accompagnato da salsa verde e puntarelle), dolce e panettone. Potete riservare il vostro tavolo a questo indirizzo.