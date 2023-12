Capodanno con Fandom Nights

L'ultima notte dell'anno, a Cinecittà World, si festeggia insieme a Fandom Nights, il format dedicato agli appassionati di serie TV, personaggi iconici e cantanti che hanno lasciato il segno.

Due eventi d'eccezione solo a Cinecittà World, per la notte più attesa dell’anno: 1D Nights, per celebrare il mondo dei One Direction con una serata piena di musica, ricordi e un'atmosfera elettrizzante; Gleek Night, per la prima volta in Italia preparati a cantare, ballare e rivivere i momenti iconici della serie Glee!

Concerti live e DJ SET ti aspettano per un Capodanno a Roma con i botti a 49 euro. Il biglietto speciale ti consente l’accesso alla festa Fandom Nights e a tutte le attrazioni di Cinecittà World. Bisognerà ritirare il braccialetto per accedere all'area evento prima di passare ai tornelli.