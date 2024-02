Capodanno cinese al Museo delle Civiltà

Sabato 10 febbraio il Museo delle Civiltà dell'Eur festeggia il Capodanno cinese. In programma una visita per famiglie alla Collezione di Arti e Culture Asiatiche, per celebrare il Capodanno cinese e l’avvento dell’anno del Drago.

Il drago è un animale fantastico che riveste un ruolo fondamentale nell’astrologia e nella mitologia cinese, emblema dell’energia positiva e luminosa yang.

La visita approfondirà la simbologia degli animali nell’ambito della tradizione cinese e delle sue arti figurative e si concluderà con un laboratorio durante il quale saranno realizzate delle lanterne cinesi. La Festa delle Lanterne si celebra il quindicesimo giorno dopo il Capodanno lunare e segna la fine dei festeggiamenti per il nuovo anno.

Chiusura prenotazioni: venerdì 9 febbraio, ore 14.00. Per maggiori informazioni e prenotazioni (da effettuarsi entro le ore 14.00 del venerdì precedente alla visita):

e-mail: didatticamuciv@abintra.it

tel. 375.8323206 (lunedì-venerdì, 09.00-14.00)