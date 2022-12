Il più grande Capodanno di Roma a Cinecittà World

Orario non disponibile

Il 31 dicembre Cinecittà World saluta l’arrivo del 2023 mettendo in scena la festa più grande di Roma. Il Parco divertimenti del Cinema e della Tv della Capitale per Capodanno si trasforma in un grande villaggio del divertimento di oltre 300.000 m2 aperto dalle 18 fino alle 6 di mattina con 8 cenoni a tema, 40 attrazioni aperte fino a tarda notte, 9 Stage Musicali (4 discoteche, 3 spettacoli dal vivo, 2 concerti live), DJ SET, cene spettacolo, musica e grandi artisti.

Il Capodanno a Cinecittà World

Main star, nel maestoso Teatro1, il re della Trap Sfera Ebbasta con il suo DJ Set, l’artista più ascoltato dell’anno su Spotify.

L’atmosfera sarà calda anche nella Cristal, l’unica discoteca trasparente al coperto dove ballare sotto un cielo di stelle: Rocco Siffredi e Valeria Visconti accendono gli animi promettendo un Capodanno piccante con la loro Sexy Dinner. La libidine continua con un evergreen: l’effervescente cena spettacolo di Jerry Calà che farà cantare tutti con il suo intramontabile repertorio musicale. Risate assicurate e canzoni romane con l’attore Maurizio Mattioli e i suoi stornelli. DJ internazionali nel padiglione Techno/house Undermoon con una line-up che include DJ Rush, Dax J, Perc, Rose, J. Fernandes, P41. Glamour e bellezza garantite con Taylor Mega e Gaia Bianchi.

I bambini e le famiglie sono tra i protagonisti del Capodanno di Cinecittà World: un capodanno sulla neve con le 4 attrazioni del “Regno del ghiaccio”, musica commerciale per ballare tutti insieme nella Discoteca di Cristallo, revival anni 60/70/80/90 per il Capodanno in Piazza nella Cinecittà Street. Una bella carica di energia è assicurata nel Capodanno Latino con il ritmo travolgente di Manolito a.k.a. La Cura. Immancabile il tradizionale spettacolo pirotecnico: allo scoccare della mezzanotte i fuochi d’artificio accenderanno la notte di luci e colori.

"Abbiamo pensato - ha affermato l’Amministratore Delegato Stefano Cigarini - ad una festa che soddisfi tutti i gusti, in cui ritrovare la gioia di stare insieme dopo 3 anni di Capodanni mancati a causa del Covid”.

Con 2 cenoni già esauriti e prevendite che stanno andando a ruba si preannuncia una grande festa. Per chi vuole evitare di guidare il parco sarà raggiungibile tramite un servizio di navette da Roma attivo fino alle 6 del mattino. Il programma completo della festa e i biglietti sono disponibili su www.cinecittaworld.it

Con domenica 8 gennaio, weekend della Befana, si chiuderà la stagione 2022 di Cinecittà World, dieci mesi di successi che hanno riportato il Parco ai numeri pre-pandemia, segnando un record con oltre mezzo milione di visitatori.