Capodanno al Teatro Manzoni con "Diamoci del tu"

Il Capodanno al Teatro Manzoni di Roma è con Gaia de Laurentiis e Pietro Longhi. Una serata speciale, sabato 31 dicembre alle ore 23.00, con lo spettacolo "Diamoci del tu", capolavoro del drammaturgo canadese Norm Foster, per la regia di Enrico Maria Lamanna, prodotto dal Centro Teatrale Artigiano.

E allo scoccare della mezzanotte, all’intervallo, il pubblico potrà brindare in sala in compagnia degli artisti, per dare il benvenuto al Nuovo Anno!

In Diamoci del tu un asettico rapporto di lavoro pluriennale diventa sorprendentemente una spassosa, arguta e scintillante relazione. La storia tra il burbero e scontroso datore di lavoro e la sua ineffabile collaboratrice offre lo spunto per una commedia deliziosa che cancella di colpo la ruggine di un lungo regime di incomunicabilità. E il nuovo, improvviso scoprirsi riscatta sia lui che lei da anni di solitudine, di segreti e di dolori, prendendo una piega briosa e brillante.