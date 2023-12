Capodanno al Mercato Centrale

La notte del 31 dicembre è per molti una delle più importanti dell’anno, un’ottima occasione per lasciarsi alle spalle l’anno appena trascorso e vivere in compagnia una serata speciale.

Per questo motivo Mercato Centrale Roma organizza un grande evento per festeggiare l’arrivo del nuovo anno tra musica e bontà. DJ set e specialità degli artigiani del Mercato per una serata all’insegna del buon cibo e della condivisione per brindare insieme al 2024!

Sarà possibile acquistare la Che Buona Card, una carta prepagata del valore di 40 euro spendibile presso tutte le botteghe e che dà diritto ad un posto riservato in piazza per la serata. A tutti i possessori della card verrà offerto il Prosecco per brindare alla mezzanotte.

Il costo della Che Buono Card per i bambini dai 6 anni fino ai 12 anni è di 20 euro. Per i bambini sotto i 6 anni non è necessario l’acquisto per avere un posto riservato. L’evento avrà inizio alle ore 19 e il Mercato chiuderà eccezionalmente alle ore 1.00. Mercato Centrale Roma sarà aperto a tutti, anche a coloro che non vorranno acquistare la Che Buona Card. Non solo cibo ma anche musica con il DJ set di StefyP Dj present by Stefano Capasso.