Capodanno a Cinecittà World

La più grande festa di Capodanno a Roma è a Cinecittà World, il Parco Divertimenti del Cinema e della TV. Il Parco sarà aperto il 31 dicembre 2023 dalle 18 alle 6 di mattina, con 8 cene, cenoni e cene spettacolo, stage musicali (discoteche, spettacoli dal vivo e concerti live), 40 Attrazioni, Guest Star e la mezzanotte con il grande spettacolo di fuochi d‘artificio.

Cinecittà World offre un Capodanno per tutti; per chi ha voglia di scatenarsi al ritmo di musica commerciale, pop, latino, anni 90; per chi ama il capodanno in piazza con brindisi e fuochi d’artificio; per chi ha voglia di godersi la cena e assistere ad uno spettacolo; per chi ama il classico cenone; per chi cerca una cena romantica; e per le famiglie con bambini grazie all’offerta family studiata per i più piccoli.

Un Capodanno per tutti a partire da €40.