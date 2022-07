Caparezza in concerto a Rock in Roma 2022

Caparezza, rapper e cantautore pugliese, torna ad esibirsi a Rock in Roma il 23 luglio 2022, all’ippodromo delle Capannelle.

“Io e la mia band desideriamo solo suonare e rivedervi, è tutto ciò che vogliamo e a questo punto, l’unico periodo per farlo, senza brutte sorprese, è l’estate. Questa estate sarà l’unica occasione per partecipare all’Exuvia Tour e buttarci alle spalle mesi di indecisioni e tentennamenti indipendenti dalle nostre volontà. Grazie per la pazienza e per la comprensione”.

Così l’artista ha commentato il suo ritorno sul palco. L'appuntamento è sabato prossimo, alle 21,45 all'Ippodromo delle Capannelle.

Il programma completo di Rock in Roma 2022

– 10 giugno Noyz Narcos all’Ippodromo delle Capannelle

– 11 giugno Leon Faun, Mambolosco e Villabanks all’Ippodromo delle Capannelle

– 16 giugno Mecna e Coco all’Ippodromo delle Capannelle

– 17 giugno Psicologi all’Ippodromo delle Capannelle

– 18 giugno Gemitaiz all’Ippodromo delle Capannelle

– 21 giugno Lazza all’Ippodromo delle Capannelle

– 23 giugno La Rappresentante di Lista + Rovere all’Ippodromo delle Capannelle

– 24 giugno Shiva, Paky e Rhove all’Ippodromo delle Capannelle

– 25 giugno Queen at the Opera all’Ippodromo delle Capannelle

– 26 giugno Gué all’Ippodromo delle Capannelle

– 27 giugno Suicidal Tendencies all’Ippodromo delle Capannelle

– 28 giugno Cigarettes After Sex all’Ippodromo delle Capannelle

– 29 giugno Skunk Anansie alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

– 30 giugno Brunori Sas alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

– 30 giugno Willie Peyote all’Ippodromo delle Capannelle

– 1° luglio Ernia all’Ippodromo delle Capannelle

– 2 luglio Deep Purple alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

– 3 luglio MadMan all’Ippodromo delle Capannelle

– 5 luglio Madame all’Ippodromo delle Capannelle

– 6 luglio Ariete all’Ippodromo delle Capannelle

– 7 luglio God is an Astronaut all’Ippodromo delle Capannelle

– 8 luglio The Chemical Brothers all’Ippodromo delle Capannelle

– 9 luglio Maneskin al Circo Massimo (EVENTO SPECIALE)

– 10 luglio Rondodasosa + Baby Gang all’Ippodromo delle Capannelle

– 12 luglio Achille Lauro all’Ippodromo delle Capannelle

– 13 luglio Herbie Hancock alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

– 13 luglio Gianluca Grignani all’Ippodromo delle Capannelle

– 15 luglio Carl Brave all’Ippodromo delle Capannelle

– 16 luglio Anuel AA all’Ippodromo delle Capannelle

– 18 luglio Litfiba all’Ippodromo delle Capannelle

– 19 luglio Testament + Exodus + Death Angel + Heathen all’Ippodromo delle Capannelle

– 20 luglio Frah Quintale all’Ippodromo delle Capannelle

– 21 luglio Ozuna all’Ippodromo delle Capannelle

– 22 luglio Gazzelle all’Ippodromo delle Capannelle

– 23 luglio Caparezza all’Ippodromo delle Capannelle

– 24 luglio Il Tre all’Ippodromo delle Capannelle

– 27 e 28 luglio Blanco all’Ippodromo delle Capannelle

– 27 luglio Patti Smith alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

– 29 luglio Naska e Simone Panetti all’Ippodromo delle Capannelle

– 30 luglio Rkomi all’Ippodromo delle Capannelle

– 11 settembre Paul Weller alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica