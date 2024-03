Canzoni romane, stornelli e serenate con il Maestro Paolo Gatti per il 2777esimo Natale di Roma

Il Natale di Roma, nel suo 2777esimo anniversario, rappresenta un'ottima occasione per celebrare le tradizioni legate al tessuto storico e culturale della città.



Questo spettacolo offre un percorso ricco di detti e proverbi popolari, di curiosità sugli usi e costumi del popolo romano, accompagnati da canzoni, stornelli e serenate come "Serenata sincera", "Nina si voi dormite", "Barcarolo Romano", "Cento campane", "Amore vie' giu'", e molte altre. Verranno ricordati anche i grandi artisti del passato, come Romolo Balzani, Gabriella Ferri, Renato Rascel, Ettore Petrolini e Fiorenzo Fiorentini.



Un omaggio speciale sarà dedicato ad Anna Magnani nel cinquantenario della sua scomparsa. Il Maestro Paolo Gatti, virtuoso della chitarra classica, eseguirà i diversi brani del repertorio della musica popolare romana, accompagnato dalla cantante Roberta Giacobetti. Inoltre, è prevista la partecipazione straordinaria del gruppo musicale Archetipo Ensemble.



Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico “finalizzato alla raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.



Appuntamento con “Melodie Romane” domenica 21 aprile 2024 alle 17:30 al Teatro Marconi di Roma (Viale Marconi 698E).



INGRESSO GRATUITO. Info: 06 5757488